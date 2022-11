Nach Schüssen in Oberhausen : Tatverdächtiger 51-Jähriger wird nun europaweit gesucht

Oberhausen/Duisburg Am vergangenen Samstagabend (29. Oktober) soll ein 51-Jähriger vor einem Fast-Food-Restaurant drei Menschen durch Schüsse verletzt haben. Die Ermittler haben nun einen europäischen Haftbefehlt erwirkt – denn sie vermuten ihn in einem ganz bestimmten Land.

Nach dem Schützen, der in Oberhausen drei Menschen durch Schüsse verletzt haben soll, wird nun europaweit gesucht. „Wir haben am Mittwoch einen europäischen Haftbefehl erwirkt“, sagte die zuständige Duisburger Staatsanwältin Jill Mc Culler der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Weil der 51 Jahre alte Tatverdächtige türkischer Staatsbürger ist, vermuten die Ermittler, dass er sich in die Türkei abgesetzt haben könnte. „Es liegt nahe, aber sicher ist das nicht“, so Mc Culler. Es gebe weiterhin keine konkreten Hinweise auf den Aufenthaltsort des nach der Tat geflüchteten Mannes aus Essen.