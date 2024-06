Verwaltungsgebäude betroffen Nach Feuer in Oberhausener Realschule vermutet Polizei Brandstiftung

Nach einem Feuer in einer Realschule am Samstag in Oberhausen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der Haupteingang sowie die Fenster waren durch den Brand zerstört worden.

24.06.2024 , 14:57 Uhr

Laut Mitteilung von Montag (24. Juni 2024) haben Unbekannte zuerst zwei Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Das Feuer griff dann, so das Ergebnis der Brandermittler, auf das Gebäude über. Nach Angaben der Feuerwehr vom Wochenende war ein Verwaltungsgebäude der Schule mit Lehrerzimmer, Sekretariat und Toiletten betroffen. Der Haupteingang sowie die Fenster waren durch den Brand zerstört worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf anliegende Gebäudeteile ausbreitete. Der Brand war am späten Samstagabend (22. Juni) gelöscht. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Hier geht es zur Bilderstrecke: So arbeitet die Feuerwehr in NRW

(dw/dpa)