Unfall in Oberhausen Motorradfahrer kollidiert mit Glascontainer

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Oberhausen mit einem Glascontainer kollidiert und lebensgefährlich verletzt worden. Der 36-Jährige sei am späten Samstagabend in einer Kurve mit seiner Maschine von der Straße abgekommen und mit dem Container zusammengestoßen, teilte die Polizei Oberhausen mit.