Messerattacke auf zwei Basketballtalente in Oberhausen Kaum ein halbes Jahr in Deutschland – dann waren sie tot

Im Sommer vergangenen Jahres entschließt sich der junge Ukrainer Volodymyr Yermakov, seine Heimat zu verlassen und vor dem Krieg nach Deutschland zu fliehen. Allein – ohne seine Familie. In Düsseldorf findet der 17-Jährige vor etwas mehr als einem halben Jahr ein neues Zuhause, fernab von Brutalität, Raketen-Einschlägen und nackter Angst ums Überleben. Ein Basketballtrainer der Düsseldorfer Art Giants nimmt ihn bei sich auf. Vova, wie ihn alle nennen, spielt leidenschaftlich Basketball – und das richtig gut. Sein Talent bleibt auch in Düsseldorf nicht lange unentdeckt. Er bekommt einen Platz in der U19-Mannschaft der Giants, die in der Jugendbundesliga spielt. Sein Traum: Profi-Basketballer werden.