Bahnhof Sterkrade : Massenschlägerei in Oberhausen zwischen Hooligans

Oberhausen Zwischen 70 und 100 Männer - unter ihnen wohl Hooligans - haben sich in der Nacht zu Dienstag am Bahnhof in Sterkrade eine Massenschlägerei geliefert.

Anwohner hatten die Polizei gerufen, als die Prügelei losging. Die Anhänger rivalisierender Fußballgruppen gingen vermummt und mit Stöcken aufeinander los, wie ein Sprecher der Polizei Oberhausen am Morgen erklärt. Ein Mensch wurde dabei verletzt. „Wir waren mit starken Kräften schnell vor Ort“, sagt der Polizeisprecher. Im Einsatz waren unter anderem Polizisten von benachbarten Behörden, Bundespolizisten, Hundeführer und ein Hubschrauber. Einige der Tatverdächtigen flohen über die Gleise, nachdem die Polizei angerückt war.

Mehrere der bis zu 100 Beteiligten wurden von der Polizei gefasst und deren Personalien aufgenommen. Eine der rivalisierenden Fußball-Gruppe war laut Polizei die Hooligan-Vereinigung „Semper fidelis“ von Rot-Weiß Oberhausen, auf der Gegenseite stand möglicherweise eine Gruppe aus Essen.

Rot-Weiß Oberhausen hat am Montagabend gegen die Reserve von Borussia Dortmund gespielt.

