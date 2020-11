Mordkommission in Oberhausen eingerichtet : Mann verletzt mehrere Menschen mit Stichwaffe

Oberhausen Nach einem Angriff mit einer Stichwaffe in Oberhausen sind mehrere Menschen im Krankenhaus, mindestens einer schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei geht von einem familiären Hintergrund der Tat aus.

Ein Mann hat in einem Mehrfamilienhaus im nordrhein-westfälischen Oberhausen vier Menschen mit einer Stichwaffe verletzt, mindestens einen von ihnen lebensgefährlich. Die Behörden gehen von einem familiären Hintergrund aus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Opfer des Angriffs vom Donnerstagabend würden in Krankenhäusern teils intensivmedizinisch betreut.

Der mutmaßliche Täter sei am Abend festgenommen und ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund und weitere Täter gebe es nicht, sagte der Polizeisprecher. Zur Identität des mutmaßlichen Täters und der Opfer lagen zunächst keine Informationen vor. Aufgrund des vermuteten familiären Tathintergrundes könne man davon ausgehen, dass sich der mutmaßliche Täter und die Opfer gekannt hätten. Definitiv bestätigen konnte der Sprecher eine Bekanntschaft aber nicht.

In der Nacht zum Freitag waren auch viele weitere Fragen noch offen - etwa die Frage, welches Motiv der Mann für seine Tat hatte und welche Szenen sich am Abend in dem Haus abspielten. Gegenstand der Ermittlungen war auch, was für eine Art Waffe der Mann bei seinem Angriff benutzte. Auch zum gesundheitlichen Zustand der Opfer lagen keine neuen Informationen vor.