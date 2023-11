Schreckliche Tat in Oberhausen Mann tötet 58-Jährigen mit 18 Messerstichen und begeht danach Selbstmord

Oberhausen/Duisburg/Essen · In der Nacht zu Mittwoch soll ein Mann in Oberhausen einen 58-Jährigen auf offener Straße erstochen und danach durch einen Sprung von einer Autobahnbrücke Suizid begangen haben. Was bisher über den Fall bekannt ist.

02.11.2023, 10:45 Uhr

Das Opfer wurde noch am Mittwoch obduziert (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

In der Nacht zu Mittwoch, 1. November, ist es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern an der Rothebuschstraße / Jakob-Plum-Straße in Oberhausen gekommen. Ein 58-Jähriger wurde dabei tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete ein bislang nicht identifizierter Tatverdächtiger vom Tatort und tötete sich daraufhin selbst. Gegen 0.30 Uhr meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung im Einmündungsbereich der Rothebuschstraße / Jakob-Plum-Straße. Die herbeigeeilten Polizisten stellten eine schwerstverletzte Person fest und begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen bis der Notarzt sowie die Rettungskräfte eintrafen und die Versorgung des Mannes übernahmen. Der 58-jährige Oberhausener mit türkischer Staatsangehörigkeit verstarb noch vor Ort. Die bereits am Mittwoch durchgeführte Obduktion des Opfers habe ergeben, dass ihm 18 Messerstiche zugefügt worden seien und er infolge der Verletzungen und des damit einhergehenden Blutverlustes verstarb, so die Polizei. Messergewalt in NRW – eine „brutale Blutspur“ im Land? Immer wieder verstörende Taten Messergewalt in NRW – eine „brutale Blutspur“ im Land? Nach ersten Zeugenaussagen flüchtete ein Mann mit einem silbernen Kleinwagen von der Örtlichkeit. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Kurz darauf stellten die Beamten einen silbernen Opel Corsa fest, der mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bottroper Straße in Essen fuhr. Nach aktuellen Ermittlungen stoppte der Tatverdächtige sein Fahrzeug auf der Autobahn A42 und sprang von einer dortigen Brücke. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der Tatverdächtige noch an der Örtlichkeit. Seine Identität konnte bisher noch nicht abschließend festgestellt werden. Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg die Ermittlungen übernommen und eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie der Identifizierung des Tatverdächtigen dauern an und werden mit Hochdruck betrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. Haben Sie Suizidgedanken? Hier gibt es Hilfe...Wer sich mit Suizidgedanken trägt, empfindet seine persönliche Lebenssituation als ausweglos. Doch es gibt eine Fülle an Angeboten zur Hilfe und Selbsthilfe, auch anonym. Die Telefonseelsorge ist unter den Rufnummern 0800/1110111 und 0800/1110222 sowie 116 123 rund um die Uhr erreichbar. Sie berät kostenfrei und in jeder Hinsicht anonym. Der Anruf hier findet sich weder auf Ihrer Telefonrechnung noch im Einzelverbindungsnachweis wieder.

(dab)