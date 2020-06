Tiefe Wunden am Kopf : Kleiner Fuchs steckte wochenlang in Konservendose fest

Kleiner Fuchs steckte wochenlang in Konservendose fest

Tiefe Wunden am Kopf

Oberhausen Ein junger Fuchs hat in Oberhausen seinen Kopf in eine Konservendose gesteckt - und konnte sich dann nicht mehr befreien. Wochenlang plagte sich das Tier mit tiefen Wunden, nun konnten Tierschützer ihm helfen.

Mit vereinten Kräften haben Tierschützer in Oberhausen einen kleinen Fuchs gerettet, dessen Kopf in einer Konservendose feststeckte. „Der kleine Kerl muss über Wochen damit herumgelaufen sein, er hatte tiefe Wunden am Kopf“, sagt Petra Barth, Vorsitzende des Tierschutzvereins Oberhausen.