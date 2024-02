Tod zweier Basketballtalente in Oberhausen Mord ohne Motiv

Die Freunde steigen um 20.05 Uhr an der Haltestelle Neue Mitte am Centro in den Linienbus SB 91, der sie zum Hauptbahnhof in Oberhausen bringen soll. Von dort wollen sie dann weiter nach Düsseldorf. Die Fahrt zum Bahnhof dauert kaum fünf Minuten. Vielleicht denken die beiden in diesem Moment an das Spiel gegen Dresden oder sprechen sogar darüber. „Basketball war ihr Leben. Alles drehte sich bei den beiden nur darum“, wird später der Sprecher des Vereins über sie sagen. „Sie haben mehrfach in der Woche Training gehabt, am Wochenende Spiele in der Jugendbundesliga und der zweiten Seniorenmannschaft. Und auch bei den Profis waren sie. Dazu haben sie in ihrer Freizeit immer Basketball gespielt“, berichtet er.