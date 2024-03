„Centro“ und Hauptbahnhof Oberhausen „Kranke Welt“ – wie Jugendbanden für Angst und Schrecken sorgen

Nicht wenige Menschen in Oberhausen sind besorgt wegen der Gewalt. „Mein Mann begleitet mich mittlerweile, wenn ich abends noch raus muss“, sagt eine Frau, die regelmäßig am Hauptbahnhof ist. Sie selbst habe erst vor Kurzem wieder eine „Rangelei zwischen Jugendlichen“ beobachtet. „Einer war im Schwitzkasten, aber was macht man da: Geht man dazwischen und bringt sich selbst in Gefahr?“, fragt sie. Sie sei schnell weitergegangen, mit klopfendem Herzen, und habe die Polizei alarmiert. Die Frau sagt: „Ich will mich nicht an solche Zustände gewöhnen.“ Ein Mann, der sich in der Trinkhalle am Willy-Brandt-Platz am Busbahnhof ein Brötchen kauft, winkt nur ab: „Kranke Welt.“