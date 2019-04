Täter aus Oberhausen überführt : Friedhofsmitarbeiter stiehlt Ringe aus Leichenhalle

Oberhausen Die Ringe stammen von der Leiche einer Frau, die in der Halle eines Oberhausener Friedhofs aufgebahrt war. Plötzlich tauchten sie bei einem Pfandleiher in Duisburg wieder auf.

Wie die Polizei mitteilte, zeigten am 11. März die tief bestürzten Töchter den Diebstahl der Ringe an. Sie gehörten ihrer verstorbenen Mutter, die offenbar zum Zeitpunkt des Diebstahls in einer Leichenhalle lag. Zunächst verschafften sich die Beamten einen Überblick über den Personenkreis, der zur Tatzeit überhaupt die Möglichkeit zur Tatbegehung gehabt hatte. Nach weiteren Ermittlungen luden sie dann zahlreiche Personen zu Vernehmung vor. Gleichzeitig fahndeten sie auch schon nach den Ringen.