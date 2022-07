Auch Friseurgeschäft und Reisebüro beschädigt : Explosion im Parteibüro der Linken in Oberhausen – selbst gebastelter Sprengsatz vermutet

Update Oberhausen In der Innenstadt von Oberhausen ist es in der vergangenen Nacht zu einer Explosion gekommen. Das Parteibüro der Linken ist dabei stark beschädigt worden sowie auch ein Friseur und ein Reisebüro. Eine politisch motivierte Tat kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Bei einer Explosion in der Innenstadt von Oberhausen sind in der Nacht zum Dienstag das Parteibüro der Linken und mehrere Geschäfte erheblich beschädigt worden. Die Detonation habe sich um etwa 3.20 Uhr am Friedensplatz ereignet, sagte eine Polizeisprecherin aus Essen. Niemand sei verletzt worden. Weil eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen werden könne, sei auch der Staatsschutz in die Ermittlungen eingebunden. Der Fraktionschef der Linken in Oberhausen, Yusuf Karacelik, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Das war ganz klar ein Anschlag auf uns.“ Die Polizei hat nach dpa-Informationen Hinweise auf einen selbst gebastelten Sprengsatz gefunden. Aus Ermittlerkreisen hieß es, dass eine sogenannte „Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung“ (USBV) verantwortlich sein könnte - gebaut unter anderem mit „Blitzsprengstoff“, wie ihn Feuerwerkskörper enthalten. Hinweise auf mögliche Täter gibt es demnach noch nicht.