Starke Rauchentwicklung : Entwarnung nach Feuer bei Oberhausener Müllentsorgungsunternehmen

Rauchentwicklung beim Brand in Oberhausen am 1. September 2022. Foto: Feuerwehr Oberhausen

Oberhausen Bei einem Brand auf dem Gelände eines Oberhausener Wertstoffhofs nahe der A42 hat Müll mit hohem Kunststoffanteil für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Anwohnerwarnungen wurden wieder aufgehoben.

Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Angesichts des Rauchs sollten Anwohner zunächst Türen und Fenster geschlossen halten. Nach Schadstoffmessungen in der Umgebung kam am Donnerstagabend die Entwarnung.

Der Brand an dem Oberhausener Wertstoffhof war am frühen Abend unter Kontrolle, die Löscharbeiten gingen nach Angaben der Feuerwehr aber bis in die späten Abendstunden. Hintergrund waren viele vereinzelte Glutnester, die besonders im Zusammenhang mit dem trockenen Wetter eine Gefahr darstellen.