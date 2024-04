Feuer in Oberhausen Ein Verletzter nach Brand in Wohnhaus – Wohnung unbewohnbar

Ein Mann ist nach einem Brand in einem Oberhausener Mehrfamilienhaus mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Inwieweit seine Verletzungen mit dem Feuer in der Nacht zum Samstag zusammenhängen, blieb zunächst unklar. Der Brand war der Feuerwehr zufolge in seiner Wohnung im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Feuerwehrleute löschten demnach ein Feuer in der Küche. Die Wohnung sei nun bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Auch die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt.