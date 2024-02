Zweites Opfer auf Intensivstation Getöteter Basketballer aus Ukraine – Vorfall wird Thema im Landtag

Als Hauptverdächtiger gilt weiterhin ein 15-jähriger Deutsch-Türke aus Gelsenkirchen, der nach der Tat am vorvergangenen Samstagabend (10.2.) geflohen und am Morgen darauf an seinem Wohnort festgenommen worden war. Er soll laut den Ermittlungen auf das Opfer eingestochen und es so getötet haben. Bei den weiteren Verdächtigen handele es sich um einen 14-jährigen Deutsch-Griechen aus Herne sowie zwei 14- und 15-jährige Syrer aus Gelsenkirchen.