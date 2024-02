Basketballer aus Düsseldorf Drei weitere Festnahmen nach Tod eines 17-jährigen Ukrainers

Für die Tat gibt es nach Angaben der Ermittler „eine Vielzahl von Zeugen“. Außerdem seien Videoaufnahmen sichergestellt worden. Die Jugendlichen waren der Mordkommission zufolge bereits in einem Linienbus auf dem Weg in die Oberhausener Innenstadt verbal aneinander geraten. Als die Beteiligten am Hauptbahnhof den Bus verließen, sei der Streit eskaliert.