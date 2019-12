Mann lebensgefährlich verletzt : Brandanschlag in Oberhausen sollte Nachbarn treffen - Mordkommission ermittelt

Brandanschlag in Oberhausen sollte Nachbarn treffen - Mordkommission ermittelt

Oberhausen Bei einem Wohnungsbrand in Oberhausen Anfang Dezember wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Die Ermittler gehen von einem gezielten Brandanschlag aus.

Dieser habe sich vermutlich gegen den abwesenden 20-jährigen Mieter der Nachbarwohnung gerichtet, teilte die Polizei Essen am Montag mit. Der lebensgefährlich Verletzte, ein 36-Jähriger, sei nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Unbeteiligter. Er werde weiterhin intensivmedizinisch behandelt.

Bei dem Feuer am Abend des 5. Dezember waren in einem Mehrfamilienhaus auch noch drei weitere Menschen leicht verletzt worden. Vor dem Brand sollen ein oder mehrere Personen gewaltsam in die Wohnung im fünften Stock eingedrungen sein. Kurz darauf brach dort der Brand aus.