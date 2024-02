Evakuierung abgeschlossen Blindgänger in Oberhausen nahe Sterkrader Innenstadt wird entschärft

Update | Oberhausen · 900 Menschen müssen am Donnerstag ihren Wohnsitz verlassen, 4.300 dürfen nicht rausgehen. In Oberhausen wurde eine Fünf-Zentner-Bombe entdeckt. Die Evakuierung sei abgeschlossen, teilte die Stadt am Nachmittag mit. Die Entschärfung werde in Kürze beginnen.

20.02.2024 , 16:59 Uhr

Ein Blindgänger. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Zucchi

Tagelang war unklar, ob der Bereich in der Nähe der Sterkrader Innenstadt in Oberhausen evakuiert werden muss. Bereits am vergangenen Donnerstag kam die Vermutung auf, dass dort ein Blindgänger unter der Erde liegt. Am Dienstagmorgen (20. Februar) wurde gegraben. Dann stand fest: Es ist eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Gefunden wurde sie im Bereich der Betuwe-Linie zwischen der von-Trotha-Straße und Ostrampe. „Etwa 900 Personen wohnen innerhalb des Evakuierungsbereichs im Radius von 250 Metern von der Fundstelle, die evakuiert werden müssen.“ Eine Übersicht der betroffenen Wohnadressen wird auf oberhausen.de veröffentlicht. Um 17 Uhr sollte die Entschärfung beginnen. Diese verzögerte sich um gut einen Stunde. „ Die Evakuierung ist abgeschlossen. Mit der Entschärfung des Blindgängers wird in Kürze begonnen“, heißt es um 18.09 Uhr auf der Webseite der Stadt. Demnach verlief die Evakuierung planmäßig. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Datenschutzseite Einverstanden Fünf-Zentner-Bombe in #Oberhausen #Sterkrade wird heute entschärft - Alle #Updates veröffentlichen wir hier: https://t.co/TWGVb4Jg1C. #BombeInOB pic.twitter.com/dhlQUPsviT — Stadt Oberhausen (@StadtOberhausen) February 20, 2024 Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren. Der Bahnhof Sterkrade wurde ab 16.30 Uhr von Zügen nicht mehr angefahren. Alle Reisenden wurden gebeten, sich über alternative Verbindungen im ÖPNV zu informieren. Per Lautsprecherdurchsagen wurden die Bewohner, die im Gefahrenradius im äußeren Kreis von bis zu 500 Metern leben, aufgefordert, ihre Häuser ab 17 Uhr nicht zu verlassen. Davon betroffen waren etwa 4.300 Personen. Ab 15 Uhr sollte es Durchsagen geben. Wer nicht bei Freunden oder Familien unterkommen konnte, fand Unterschlupf in der Gesamtschule Osterfeld, Heinestr. 22, 46117 Oberhausen. Ein kostenloser Shuttleservice vom Martha-Schneider-Bürger-Platz zur Gesamtschule Osterfeld wurde ab 15 Uhr eingerichtet. „Bettlägerige, kranke und gebrechliche Personen, die ihre Wohnungen nicht selbstständig verlassen können, haben die Möglichkeit, einen Fahrdienst unter der Rufnummer 19222 anzufordern“, so die Stadt. Noch ist unklar, wie lange die Entschärfung dauern wird. Es kann mehrere Stunden dauern. „Das Ameos Klinikum St. Clemens liegt außerhalb des Evakuierungsradius. Die dortige Notaufnahme kann ab 20 Uhr wieder angefahren werden. Im Evakuierungsradius befinden sich auch keine Schulen.“ Aufgrund der Bombenentschärfung kommt es zu Umleitungen und Einschränkungen im Bus- und Straßenbahnverkehr. Für weitere Informationen ist eine Bürgerhotline unter der Rufnummer 0208 825-1 zu erreichen.

(ldi/dw)