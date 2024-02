Ordnungsdezernent bedankt sich bei Bürgern Blindgänger in Oberhausen nahe Sterkrader Innenstadt ist entschärft

Tagelang war unklar, ob der Bereich in der Nähe der Sterkrader Innenstadt in Oberhausen evakuiert werden muss. Bereits am vergangenen Donnerstag kam die Vermutung auf, dass dort ein Blindgänger unter der Erde liegt. Am Dienstagmorgen (20. Februar) wurde gegraben. Dann stand fest: Es ist eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Gefunden wurde sie im Bereich der Betuwe-Linie zwischen der von-Trotha-Straße und Ostrampe. „Etwa 900 Personen wohnen innerhalb des Evakuierungsbereichs im Radius von 250 Metern von der Fundstelle, die evakuiert werden müssen.“