„Die Sprengwirkung war erheblich“ Festnahmen nach Sprengstoffanschlag auf Parteibüro der Linken 2022

Nach einem Sprengstoffanschlag auf das Parteibüro der Linken in Oberhausen im Juli 2022 hat die Polizei eine 32 Jahre alte Frau und einen 49-jährigen Mann festgenommen. Das Paar sei wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Untersuchungshaft gekommen, teilten die Essener Polizei und die Staatsanwaltschaft Duisburg am Donnerstag mit.