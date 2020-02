19 Feuerwehrkräfte im Einsatz : Schwerer Verkehrsunfall in Oberhausen

Die Mühlheimer Straße in Oberhausen blieb am Max-Planck-Ring während des Einsatzes gesperrt. Foto: Feuerwehr Oberhausen

Oberhausen Am Morgen des Rosenmontags wurde ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Oberhausen verletzt. 19 Feuerwehrleute waren an dem Rettungseinsatz beteiligt.

Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer war in der Nacht auf der Mülheimer Straße unterwegs und wollte Polizeiangaben zufolge die Straße Grünlicht geradeaus überqueren, um zum Parkplatz Ziesak-Plaza zu gelangen. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Skoda eines 49-jährigen Fahrers zusammen, der die Mülheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Zeugen sagten aus, der Mann habe das das Rotlicht der Ampel missachtet.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes prallte der Mercedes gegen eine Laterne, die stark beschädigt wurde. Der 49-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Oberhausener Krankenhaus gebracht. Die beiden Personenwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen war die Mülheimer Straße im Bereich der Zufahrt zum Max-Planck-Ring für eine halbe Stunde gesperrt. Es entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 48.000 Euro. Insgesamt waren 19 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr an der Rettungsmaßnahme beteiligt.

(juju)