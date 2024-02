Neue Details Düsseldorfer Basketballer am Oberhausener Bahnhof erstochen

Die beiden Personengruppen waren demnach in einem Linienbus auf dem Weg in die Oberhausener Innenstadt zunächst verbal aneinandergeraten. „Als die Beteiligten am Willy-Brandt-Platz den Bus verließen, eskalierte der Streit in einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach ersten Ermittlungen kam es dabei auch zum Einsatz eines Messers“, so die Polizei. Insgesamt vier Jugendliche wurden dabei schwer verletzt.