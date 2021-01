Kontrollen im Oberbergischen Kreis : Mehrere Verstöße gegen 15-Kilometer-Regel

Bei Kontrollen der sogenannten 15-Kilometer-Regel haben die Behörden im Oberbergischen Kreis am Wochenende mehrere Verstöße bemerkt. Vor allem an den Zufahrten zu Skigebieten hielten sich Ausflügler nicht daran.

So kontrollierten Ordnungsamt und Polizei etwa in Reichshof bei Gummersbach an gesperrten Zufahrten zu einem Skigebiet. Rund zwei Dutzend Auswärtige, die von der Autobahn kamen, habe man wieder zurückgeschickt, teilten die Beamten am Sonntag mit. Zumeist hätten sie angegeben, von 15-Kilometer-Regelungen nichts gewusst zu haben. Bei allgemeinen Verkehrskontrollen im Kreis seien bis Sonntagmorgen drei Auswärtige aufgefallen.