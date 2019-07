Obduktion bestätigt : Sohn tötet erst Eltern und dann sich

Werther Im Fall der drei Toten von Werther hat die Obduktion der Leichen die bisherigen Ermittlungsergebnisse bestätigt. Danach hat ein 55 Jahre alter Mann zunächst seine Eltern getötet und sich dann das Leben genommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Die Leichen waren am Mittwochmittag in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Theenhausen in einem ländlichen Wohngebiet entdeckt worden. Werther liegt am Rand des Teutoburger Waldes an der Landesgrenze zu Niedersachsen. Details zu den Tötungen und Informationen zum Verhältnis des Sohnes zu seinen Eltern gaben die Ermittler nicht bekannt. Sobald letzte Laborproben ausgewertet seien, würden die Ermittlungen beendet, sagte ein Polizeisprecherin.