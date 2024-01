Obdachlosenhilfe bei Kälte in NRW „Für obdachlose Menschen geht es ums Überleben“

Es ist noch früh am Morgen, als in Köln-Nippes ein junger Mann schlaftrunken mehrere Wolldecken zusammenlegt und in einem schmutzigen Rucksack verstaut. Wer in Nippes lebt, kennt den obdachlosen Mann. Sein Schlafplatz ist im Eingang eines Kaufhauses. Er räumt ihn, bevor das Kaufhaus öffnet. Auch in bitterkalten Nächten bleibt der Wohnungslose draußen. Nur der Deckenberg über ihm wird höher, wenn er schläft, weil Anwohner ihm immer mal wieder eine Decke schenken. „Ich komm auch so gut klar“, sagt er knapp auf die Frage, warum er nicht in einer städtischen Notschlafstelle übernachtet. „Mir sind da zu viele Leute.“