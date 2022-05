Niedriges Niveau : Nur zwölf Neupriester in den NRW-Bistümern

In den Bistümern in NRW gibt es nur zwölf Neupriester. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn Die katholischen Bistümer in NRW bekommen in diesem Jahr zwölf neue Priester. Damit bleibt die Zahl der Priesterweihen auf demselben niedrigen Niveau wie im Vorjahr. 2020 wurden in den NRW-Diözesen zehn Männer zu Priestern geweiht, 2019 waren es 16.

Den Anfang macht das Bistum Essen, wo am 3. Juni ein Mann die Priesterweihe empfängt; im Vorjahr war es ebenfalls einer. Am 4. Juni folgt das Erzbistum Paderborn mit zwei Weihekandidaten (2021: vier) sowie das Bistum Aachen mit zwei Kandidaten (2021: einer). Im Bistum Münster empfangen am 5. Juni drei Männer die Priesterweihe (2021: zwei). Den Abschluss macht das Erzbistum Köln am 24. Juni mit vier Neupriestern wie im Vorjahr.

Die Weihegottesdienste aus Paderborn, Münster und Köln werden live im Internet übertragen. Das Bistum Aachen begleitet das Ereignis auf seiner Homepage und den Social-Media-Kanälen mit aktuellen Beiträgen.

Die Feierlichkeiten zählen zu den bestbesuchten Gottesdiensten in den Kathedralkirchen. In der Regel nehmen Familien und Freunde der Weihekandidaten, viele Wegbegleiter und bereits geweihte Priester teil. In den vergangenen beiden Jahren waren die Weihegottesdienste allerdings von Corona-Maßnahmen geprägt. So musste die begrenzte Zahl an Teilnehmenden Abstand halten und Maske tragen. Mittlerweile sind diese Auflagen in NRW weitgehend entfallen.

Das Priesteramt in der katholischen Kirche können in der Regel nur unverheiratete Männer ausüben. Die Weihe gilt als Sakrament und wird von einem Bischof durch Handauflegung und Gebet gespendet.

