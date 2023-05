Umfrage des ADAC Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdiensts in NRW kaum bekannt

Derzeit wird eine bundesweite Reform der Notfallversorgung auf politischer Ebene diskutiert. Ein Grund dafür ist, dass die Zahl der Patienten in Notaufnahmen nach Angaben der Bundesregierung kontinuierlich steigt – obwohl häufig kein akuter Grund dafür vorliegt. Die ADAC-Umfrage stützt diese These: Demnach gaben unter den Befragten, die 2022 eine ärztliche Bereitschaftspraxis aufgesucht haben, in NRW fast 29 Prozent (Bund: 23) an, künftig den Gang in eine Notaufnahme zu erwägen, auch wenn es sich nicht um ein akutes oder gar lebensbedrohliches medizinisches Problem handelt. „Wir empfehlen daher, Patienten noch besser darüber zu informieren, wann im Krankheitsfall der ärztliche Bereitschaftsdienst und wann die Notaufnahme die richtige Anlaufstelle ist“, sagte Müther.