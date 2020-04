Polizei in Nümbrecht : Vier Schafe und fünf Lämmer von Weide verschwunden

Polizei in Nümbrecht

Nümbrecht Diebe haben offenbar von einer Weide in Nümbrecht neun Schafe gestohlen. Das Gatter stand offen, als die Besitzerin die Tiere füttern wollte.

Die Besitzerin wollte die Schafe am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr füttern, als sie das Tor zu ihrer Weide an der Straße "Auf dem Kamp" in Nümbrecht-Elsenroth offen vorfand, berichtet die Polizei. Eine Stunde zuvor waren die vier Schafe und fünf Lämmer noch auf der Weide gesehen worden.