„Ist endlich mal Ruhe“ : Anwohner wirft bei Großbrand in Nümbrecht Eier auf Feuerwehrleute

Anwohner wirft bei Großbrand in Nümbrecht Eier auf Feuerwehrleute

Nümbrecht Bei einem Großbrand in Nümbrecht sind zwölf Menschen verletzt worden. Ein Anwohner hat mit mindestens drei Eiern und einer Kartoffel nach Feuerwehrleuten geworfen. Die Stadt hat bereits Strafanzeige erstattet.

Das bestätigte Bürgermeister Hilko Redenius am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Stadt habe Strafanzeige erstattet. Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus waren am Freitag zwölf Menschen verletzt worden. Zuvor hatte „oberberg-aktuell.de“ über die Eierwürfe berichtet.