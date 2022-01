Zahlen des Landeskriminalamts : Zweithöchster Stand von Geldautomaten-Sprengungen in NRW

Zweithöchster Stand von Geldautomaten-Sprengungen in NRW

Ein gesprengter Geldautomat in Meerbusch im Dezember 2021 (Archivfoto). Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Die Zahl der Sprengattacken auf Geldautomaten ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr zwar um 14 Prozent zurückgegangen. Der Trend zeigte zum Jahresende aber wieder nach oben.

Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr auf 151 Attacken zurückgegangen. Das entspricht einem Rückgang von 14 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2020, als 176 Sprengattacken gezählt wurden. Es ist zugleich das Jahr mit den zweitmeisten dieser Angriffe auf Geldautomaten. Das geht aus Zahlen hervor, die das Landeskriminalamt NRW in Düsseldorf auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt hat.

Der wohl letzte Angriff des Jahres auf einen Geldautomaten ereignete sich auch am letzten Tag des Jahres 2021 in Xanten. Während die Aktivitäten der Panzerknacker zum Jahresende 2020 abgeflaut waren, war der Trend Ende 2021 deutlich steigend. Fast ein Drittel der Sprengattacken des ganzen Jahres wurden in den beiden letzten Monaten verübt.