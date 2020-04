Drama in Essen : Zweijährige stürzt aus dritter Etage und stirbt

Drama in Essen

Essen Tragischer Vorfall in Essen: Ein zwei Jahre altes Mädchen ist aus dem Fenster eines Hauses gestürzt und später im Krankenhaus verstorben.

Eine Zweijährige ist im Essener Stadtteil Kray aus dem vierten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt und später an ihren Verletzungen gestorben. Das Kind war am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache aus dem Fenster in den Hinterhof gestürzt und hatte dabei schwerste Verletzungen erlitten, wie die Polizei mitteilte.