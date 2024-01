Mehrere Orte in NRW durchsucht Zoll deckt Schwarzarbeit in Gaststätten und Rotlichtmilieu auf

Das Hauptzollamt Dortmund berichtete am Dienstag, bei Kontrollen in Siegen, im Kreis Siegen und in Lennestadt im Sauerland habe man in der Nacht zu Sonntag Bars, Diskotheken und Etablissements im Prostitutionsgewerbe überprüft und dabei mehrere Verstöße festgestellt. Insgesamt wurden rund 30 Personen kontrolliert.