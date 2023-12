Steuerschaden von 140.000 Euro Zoll in NRW beschlagnahmt zehntausende unversteuerte E-Shishas

In der Halle lagerten rund 250 ungeöffnete Pakete mit jeweils 240 nicht versteuerten E-Shishas. Ferner fanden die Beamten auch geöffnete, nach Geschmacksrichtungen sortierte Kartons sowie einzelne Proben - insgesamt rund 62.000 Stück. „Die E-Shishas waren für den Verkauf bestimmt und wurden dem Anschein nach in der Lagerhalle dafür entsprechend vorbereitet“, erklärte ein Zollsprecher in Bielefeld.