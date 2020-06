Fahndungserfolg für Zoll : Ermittler beschlagnahmen 30 Millionen geschmuggelte Zigaretten

Am Containerhafen in Duisburg Ruhrort werden Container verladen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Neukirchen-Vluyn/Duisburg Zollfahndern ist am Mittwoch in Neukirchen-Vluyn und Duisburg ein besonderer Coup gelungen. Sie konnten zwei Männer festnehmen und knapp 30 Millionen geschmuggelte Zigaretten beschlagnahmen.

Zollfahnder aus Hannover und Belgien haben mutmaßliche Zigarettenschmuggler auffliegen lassen. Sie verhinderten so einen Steuerschaden von über 6,5 Millionen Euro, wie das Zollfahndungsamt Hannover am Freitag mitteilte. Dank guter Zusammenarbeit mit dem belgischen Zoll seien am Mittwoch drei Container beschlagnahmt worden, von denen einer mit Gasbetonsteinen und die beiden anderen mit insgesamt rund 30 Millionen unverzollter und unversteuerter Zigaretten beladen waren. Gegen die beiden Hauptbeschuldigten erging Haftbefehl. Einer von ihnen sitzt in U-Haft.