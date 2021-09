„Mehr Verständnis für Europa“ : Diese vier Kommunen in NRW wurden jetzt als europaaktiv ausgezeichnet

Diese vier Kommunen in NRW wurden jetzt als europaaktiv ausgezeichnet

Vier Kommunen in NRW wurden jetzt als europaaktiv ausgezeichnet (Symbolbild). Foto: www.pixabay.com

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen werden in diesem Jahr drei Kommunen und ein kommunaler Verband für ihr Europa-Engagement ausgezeichnet - darunter auch die Stadt Neuss.

Die Auszeichnung als „Europaaktive Kommunen“ erhalten die Städte Castrop-Rauxel und Neuss , die Gemeinde Hellenthal sowie der Landschaftsverband Rheinland, wie Europaminister Stefan Holthoff-Pförtner (CDU) am Sonntag mitteilte. Damit tragen in NRW nun 61 Kommunen diesen Titel.

Vier Vereine erhalten zudem die Auszeichung „Europaaktive Zivilgesellschaft“: der East-West-East-Germany e.V. in Hagen , die Europa-Union Stadtverband Lünen e.V., der Service Civil International Moers e.V. und der Alevitische Kultur, Sozial und Sport Verein Paderborn e.V.

„Die Ausgezeichneten tragen in Nordrhein-Westfalen zu mehr Verständnis für Europa bei und motivieren mit ihrem Elan andere Akteure, sich auch für die europäische Idee zu engagieren“, teilte Holthoff-Pförtner mit. Dadurch komme es zum Austausch, zu neuen Ideen und Projekten der Europa-Arbeit in ganz Nordrhein-Westfalen. Verliehen werden die Auszeichnungen im Rahmen einer Veranstaltung am 8. November durch Holthoff-Pförtner sowie Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU).