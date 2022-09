Aktion in NRW : Zehntausende Freiwillige sammeln beim „Rhine Clean Up“ Müll

Düsseldorf Vom meist miesen Wetter haben sich nur einige abhalten lassen: Viele Helferinnen und Helfer sind an die Ufer des Rheins, der Mosel oder der Donau gekommen, um tonnenweise Müll aus dem Wasser zu fischen.

Das „Rhine Clean Up“ wird von den Veranstaltern als „größte Müllsammelaktion Mitteleuropas“ bezeichnet. 2018 hatte man sich noch nur den Rhein vorgenommen, mittlerweile wird auch etwa an der Mosel, an der Ruhr, am Main oder an der Donau Müll aus dem Wasser gefischt oder am Ufer aufgesammelt. Am Samstag kamen Freiwillige etwa in Düsseldorf, Duisburg, Essen und Köln am Rhein, in Bruttig-Fankel an der Mosel, in Riedstadt, Mannheim, Mainz und Kehl am Rhein. Sogar im rumänischen Sulina fanden sich laut den Initiatoren 35 Teilnehmer, die sich um den Bereich der Donaumündung kümmerten.