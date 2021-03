Lizenz regulär für zwei Monate erworben : NRW zahlte 2000 Euro für „Jerusalema Challenge“ in Gefängnis-Klinik

Düsseldorf/Fröndenberg Das Land NRW hat für ein Tanz-Video im Gefängnis-Krankenhaus Fröndenberg nach Angaben des Justizministeriums 2000 Euro an Lizenzgebühren bezahlt. Die Rechtefrage war schon vor der Veröffentlichung der „Jerusalema Challenge“ hinter Gittern geklärt.

Das geht aus einem Bericht an den Landtag hervor. So habe das Ministerium am 4. Januar von dem Video erfahren und schon drei Tage später zu Warner Music Kontakt aufgenommen, so die Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD. Als der Internetfilm wenige Tage später online gestellt wurde, sei er bereits lizenziert gewesen.