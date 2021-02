A45 bleibt Schwerpunkt : Zahlreiche neue Baustellen in NRW

Zahlreiche neue Baustellen in NRW

Hagen Autofahrer im westfälischen Landesteil in NRW müssen sich 2021 auf zahlreiche neue Baustellen auf den Autobahnen einstellen. Dabei bleibt die A45 zwischen Dortmund und Frankfurt einer der Schwerpunkte

„Allein fünf der neun Top-Projekte, für die in diesem Jahr der Baustart geplant ist, sind an der Sauerlandlinie angesiedelt“, teilte die Außenstelle Hagen der Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit.