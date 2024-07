Aktuelle Statistik Zahl der Wohnungslosen in NRW klettert auf neuen Höchststand

Die Zahl der Menschen ohne eigene Wohnung ist in Nordrhein-Westfalen auf einen neuen Höchststand gestiegen. Zum Stichtag 20. Juni 2023 hatten laut Wohnungslosenstatistik insgesamt 108.590 Menschen keine reguläre Wohnung mit eigenem Mietvertrag, wie das NRW-Sozialministerium am Freitag (26. Juli 2024) in Düsseldorf mitteilte. Das seien rund 30.000 Personen mehr als im Vorjahr.