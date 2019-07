Bußgeld bis 1000 Euro möglich : Zahl der Schulschwänzer in NRW steigt vor Sommerferien

Zahl der Schulschwänzer in NRW steigt vor Sommerferien

Eine Lehrerin schreibt das Wort „Ferien“ an die Tafel (Symbolbild). Foto: dpa/Ina Fassbender

Düsseldorf Staus umgehen und sparen: Vor den Sommerferien neigen manche Eltern dazu, ihr Kind aus der Schule zu nehmen, um früher und günstiger in den Urlaub zu starten. Das kann teuer werden.

Schule schwänzen, um schneller in die Ferien zu fahren oder länger im Urlaub zu bleiben: Die Zahl der sogenannten Ferienverlängerer ist in Nordrhein-Westfalen insgesamt gestiegen. Etwas im Regierungsbezirk Arnsberg stieg die Zahl gewaltig an. 2017 wurden der Bezirksregierung noch 356 Schulpflichtverletzungen im Zusammenhang mit Ferien gemeldet. Ein Jahr später, im aktuellen Erhebungsjahr 2018, lag die Zahl bei 678. Das entspricht einem Anstieg um mehr als die Hälfte.