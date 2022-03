In zehn Jahren : Zahl der Gesamtschüler in NRW steigt um 40 Prozent

Düsseldorf Innerhalb von zehn Jahren ist die Zahl der Gesamtschüler in Nordrhein-Westfalen deutlich gestiegen, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mitteilt.

Es besuchen im laufenden Schuljahr in NRW knapp 343.500 Jungen und Mädchen eine Gesamtschule. Das sind 2,3 Prozent mehr als im vergangenen Schuljahr (335.800) und 39,8 Prozent mehr als vor zehn Jahren (245.600).

Bei den Hauptschulen zeigt sich dagegen eine entgegengesetzte Entwicklung: Dort sank die Schülerzahl im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent auf 49.000. Im Zehnjahresvergleich ist ein Rückgang von 69,1 Prozent zu konstatieren.

Insgesamt gibt es im aktuellen Schuljahr 1,92 Millionen Schülerinnen und Schüler an den mehr als 5.000 allgemeinbildenden Schulen in NRW. Das sind 0,2 Prozent mehr als im Vorjahr und 7,4 Prozent weniger als vor zehn Jahren (2,08 Millionen). Mit 657.700 Schülern ist die Grundschule die am stärksten besuchte Schulform, gefolgt von den Gymnasien (499.100) und den Gesamtschulen.



