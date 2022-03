Statistik aus NRW : Immer mehr Kinder kommen zur Welt

Düsseldorf In NRW kommen immer mehr Babys zu Welt. Im November 2021 waren es insgesamt 14.080 Kinder - ein Plus von 7,5 Prozent. Das teilt das Statistische Landesamt mit.

In Nordrhein-Westfalen werden wieder mehr Kinder geboren. Im November vergangenen Jahres kamen 14.080 Kinder zur Welt, teilte das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag mit. Damit liege die Zahl der Geburten um 7,5 Prozent höher als im Vergleichsmonat 2020. Gegenüber dem Vormonat Oktober 2021 (15.492 Geburten) lag die Geburtenzahl im bevölkerungsreichsten Bundesland allerdings um 9,1 Prozent niedriger.

In den vergangenen zehn Jahren seit 2011, als 143.097 Kinder zur Welt kamen, stieg die Geburtenzahl in NRW fast stetig an. Seit 2016 liegt sie jährlich regelmäßig über 170.000. Allerdings übertraf die Anzahl der Gestorbenen in den vergangenen zehn Jahren immer die Zahl der Neugeborenen.