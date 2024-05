Zehn-Jahres-Vergleich Zahl der Familien mit Kindern in NRW steigt

Die Zahl der Familien mit minderjährigen Kindern in NRW ist seit 2013 leicht gestiegen. Wie das statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag in Düsseldorf anlässlich des Internationalen Tages der Familie (15. Mai) mitteilte, lebten im Jahr 2023 rund 1,8 Millionen Familien mit Kindern in NRW. Das entspricht einer Steigerung von 55.000 Familien oder 3,1 Prozent im Vergleich zum Jahr 2013. Dem Landesamt zufolge lebten laut Auswertung des Mikrozensus 3,1 Millionen Jungen und Mädchen unter 18 Jahren in NRW.