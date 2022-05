1478 Fälle im Jahr 2021 : Zahl der Falschgeld-Fälle in NRW weiter gestiegen

Zahl der Falschgeld-Fälle in NRW weiter gestiegen

Die Zahl der Falschgeld-Fälle in NRW ist weiter gestiegen. Foto: dpa/Boris Roessler

Die Zahl der Falschgeld-Fälle in Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr weiter zugenommen. Für das Jahr 2021 verzeichnet die Kriminalitätsstatistik nach Angaben des Landeskriminalamts 1478 Fälle, in den Falschgeld in Umlauf gebracht wurde. Im Vorjahr waren es 1363 Fälle gewesen, die Steigerung beträgt damit 8,4 Prozent.