Wo es die meisten gibt Zahl der Einkommensmillionäre in NRW erneut gestiegen

Die Zahl der Menschen, die im Jahr 2020 eine Million Euro oder mehr verdient haben, ist in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen. In dem Bundesland lebten 2020 6550 Einkommensmillionäre und damit 9,9 Prozent (591) mehr als 2019, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf mitteilte. 2019 hatte es einen Zuwachs von 1,9 Prozent gegeben. Aktuellere Zahlen wurden nicht veröffentlicht.