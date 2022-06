76.771 Paare heirateten : Zahl der Eheschließungen in NRW ging 2021 leicht zurück

Zahl der Eheschließungen in NRW ging 2021 leicht zurück

In 2021 wurde in NRW weniger geheiratet. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Während die Zahl der standesamtlichen Eheschließungen zwischen Männern und Frauen um drei Prozent gegenüber 2020 zurückging, fiel die Zahl bei den gleichgeschlechtlichen Paaren sogar um 11,6 Prozent niedriger aus, wie es weiter hieß.

Die Zahl der Eheschließungen ist 2021 in Nordrhein-Westfalen leicht gesunken. 76.771 Paare gaben sich das Ja-Wort, 3,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das statistische Landesamt NRW am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Darunter waren 1997 Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnerinnen oder Partnern: 1113 von weiblichen und 884 von männlichen Paaren.