Statistik der DLRG Zahl der Badetoten in NRW gesunken

Bundesweit ereigneten sich der DLRG-Präsidentin Ute Vogt zufolge rund 90 Prozent der Fälle in Binnengewässern. In NRW ertranken im vergangenen Jahr 24 Menschen in einem Fluss (2022: 23), elf in einem See (2022: 18) und acht beim Baden in einem Kanal (2022: 7).