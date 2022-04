„Ein großes Plus an Sicherheit“ : Wüst und Laumann rufen zum freiwilligen Masketragen auf

„Ein großes Plus an Sicherheit“

Düsseldorf Ministerpräsident Wüst hat unmittelbar vor dem Auslaufen wesentlicher Corona-Schutzmaßnahmen zum freiwilligen Tragen einer Maske in öffentlichen Innenräumen aufgerufen. Laut der neuen Verordnung muss die Maske nur noch in besonders gefährdeten Bereichen getragen werden.

Dass in dieser Lage die meisten der bewährten Regeln und Schutzmaßnahmen auslaufen, berge Gefahren. „Ich persönlich appelliere daher an jede und jeden, zumindest vorerst auch weiterhin freiwillig in Innenräumen Maske zu tragen, um sich und andere wirkungsvoll zu schützen“, erklärte er und betonte: „Eine Maske zu tragen, ist wenig Aufwand und Beeinträchtigung – aber ein großes Plus an Sicherheit.“