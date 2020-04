„Gloria“ hat offenbar Partner : Erstmals Wolfspaar am Niederrhein nachgewiesen

Erstmals Wolfspaar am Niederrhein nachgewiesen

In dem Video greifen zwei Wölfe einen Hirsch an. Foto: Screenshots: Ausschnitt Video

Niederrhein Erstmals ist ein Wolfspaar im Gebiet am Niederrhein nachgewiesen worden. Eines der Tiere soll „Gloria von Wesel“ sein.

Die Identität der beiden Wölfe sei nicht bekannt, so das Lanuv. „Vermutlich handelt es sich bei einem Wolf um die im Wolfsgebiet Schermbeck territoriale Wölfin GW954f“, so die Behörde. Das Tier ist unter dem Namen „Gloria von Wesel“ bekannt geworden. Ein zweites Tier sei aus dem Wolfsgebiet bislang nicht genetisch nachgewiesen worden. Zu Alter und Geschlecht könnten keine Angaben gemacht werden.

Es handelt sich um einen ersten Hinweis auf ein mögliches Wolfspaar im Wolfsgebiet Schermbeck. Wölfe leben in festen Paaren, die in der Regel lebenslang bestehen. Nach bundesweit vereinbartem Monitoringstandard ist von einem Paar auszugehen, wenn zwei geschlechtsreife Wölfe (Rüde und Fähe) über mindestens vier Wochen gemeinsam in einem Territorium nachgewiesen werden.