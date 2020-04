Zwei Wölfe am Niederrhein gesichtet : „Wir werden sehen, ob es ein Paar ist“

Wesel Die in NRW gesichteten Wölfe waren bisher immer Einzelgänger. Vor Ostern wurden aber zwei Tiere dabei gefilmt, wie sie einen Hirsch bedrängten. Sind die Wölfe ein Paar, werden sie ein Rudel gründen und Nachwuchs haben? Noch fehlen Belege dafür.

Selbst wenn es sich um ein Paar handele, sei Nachwuchs in diesem Jahr unwahrscheinlich, sagte Stenglein. „Von der Beweislage her ist der Rüde zu spät gekommen“, sagte sie. Paarungszeit der Wölfe ist im Januar und Februar, die Welpen kommen von Ende April bis Anfang Mai in einer Wurfhöhle zur Welt.

In NRW gibt es zwei weitere Wolfsgebiete in der Eifel bei Aachen und der Senne bei Bielefeld. Nachweise für die Anwesenheit der jeweiligen Wölfe fehlen aber seit Monaten. Auch in einem Ende 2019 ausgewiesenen Verdachtsgebiet im Oberbergischen Land gab es zuletzt keine Hinweise. Im Mai beginnt das neue Wolfsmonitoringjahr, in dem der Bestand der Tiere bundesweit erfasst wird.